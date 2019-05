Lega Pro, il primo torneo eSport lo vince la Juve Stabia

La Lega Pro guarda avanti con il torneo 'eSupercup Serie C' giocato al centro sportivo De Marchi di Pordenone tra tre ePlayer professionisti con le maglie di Pordenone, Juve Stabia e Virtus Entella, le tre squadre che si contendono la Supercoppa. In campo Dappo (Entella), Falcas (Pordenone) e GoldenBoy (Juve Stabia), con la vittoria finale della Juve Stabia. «Voglio sognare. Vinceremo anche la eChampions! Scherzo, ma l'idea di giocare il campionato della Lega Pro degli sport elettronici non è un sogno ma un progetto concreto - le parole del presidente della Lega pro, Francesco Ghirelli -. E questo nostro primo torneo ufficiale lo dimostra. Siamo una Lega obbligata a giocare d'anticipo su tutti gli altri, per questo cerchiamo di essere sempre più creativi e innovativi». «Straordinario che la Lega Pro abbia voluto cimentarsi per prima in questa nuova sfida sempre più appassionante. Questo è un brand che si esporta e ti permette di confrontarti anche con squadre come il Real Madrid o il Paris Saint-Germain» sottolinea Mattia Guarracino, fondatore dell'Esa (eSports Academy). «Mi fa piacere che il primo torneo ufficiale eSport della Lega Pro si giochi proprio qui da noi nel giorno in cui riceveremo il premio della promozione in B. È un giorno di 'prime voltè, da ricordare» ha detto Mauro Lovisa, presidente del Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA