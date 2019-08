Karsdorp, sfortuna all'esordio: gioca con l’Utrecht e si fa male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è pace per Rick, ceduto in prestito secco dallaallo scorso 7 agosto. Durante la sua prima uscita stagionale con la sua ex squadra, il terzino ha riportato una forte contusione che lo ha costretto a chiedere il cambio all’84’ del match contro. L’esterno, dopo aver ricevuto le cure del caso, non è riuscito a terminare la partita ed è rientrato negli spogliatoi dove il personale medico approfondirà l’entità dell’infortunio. È stato un periodo travagliato quello dell’olandese in giallorosso: gli infortuni e la poca fiducia degli allenatori, hanno caratterizzato la sua avventura nella Capitale terminata con strascichi di polemiche sollevate proprio dal terzino. «Sono rimasto scioccato dall’esperienza alla Roma, lì vieni lasciato solo. Non avevo fiducia in me stesso durante la preparazione. Da quando sono partito mi sono tolto molta tensione che avevo accumulato, tutto lo stress è scomparso quando ho saputo che sarei potuto andare via e tornare a casa», ha detto in una recente intervista.