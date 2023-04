Roma, El Shaarawy: il jolly di Mourinho in attesa del rinnovo. Con l’Atalanta è pronto a far rifiatare Dybala

Stephan El Shaarawy è riuscito a ritagliarsi il ruolo di giocatore decisivo, nonostante non sia uno dei titolari della Roma di Mourinho. Sulla fascia sinistra ha davanti Spinazzola e sulla trequarti hanno la priorità Pellegrini e Dybala. Uno status che avrebbe fatto mollare la presa a chiunque, soprattutto considerando il contratto in scadenza al 30 giugno.

I segnali

Il Faraone ha ricevuto pochissimi segnali di rinnovo dalla dirigenza, c’è stato un colloquio qualche settimana fa tra Tiago Pinto e il fratello Manuel che cura gli interessi di Stephan, ma al momento nessuna novità. Tutto ruota attorno all’ingaggio dell’attaccante che al momento guadagna circa 3,5 milioni a stagione. Se lui fosse disposto a ridursi il salario, allora la Roma potrebbe formulare la proposta per un altro anno di rinnovo.

Via libera di Mourinho

C’è anche il via libera di Mourinho con cui giovedì scorso ha realizzato il sesto gol stagionale con tanto di lacrime di gioia. Si tratta dell’undicesima rete europea con i giallorossi e conferma il suo record di sole due sconfitte con la Roma quando va a segno. Il suo comportamento esemplare lo ha reso uno dei calciatori più amati a Trigoria e il rinnovo sarebbe soltanto una formalità se non ci fossero in ballo interessi economici. A Roma ha trovato anche l’amore, ha comprato casa in zona Eur in cui vive con la compagna Ludovica Pagani, influencer e giornalista bergamasca di 27 anni.

L'Atalanta

Questa sera contro l’Atalanta si candida a un posto da titolare sulla trequarti considerando le condizioni precarie di Dybala. All’argentino servirebbe un turno di riposo per non rischiare un infortunio serio all’adduttore destro affaticato, Stephan è pronto è sostituirlo con la solita abnegazione.