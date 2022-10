Roma, infortunio Dybala: lesione al retto femorale. L'argentino rientra nel 2023 (ma spera nel Mondiale)

Paulo Dybala si è sottoposto questa mattina alla risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Il giocatore ha intrapreso il percorso di recupero e salterà le prossime nove gare con la Roma fino alla sosta per il Mondiale. Quest’ultimo - riferiscono da Trigoria - non sarebbe precluso. Il suo obiettivo è rientrare tra i convocati dell’Argentina per il Qatar.

Infortunio Dybala, diagnosi e tempi di recupero

L’attaccante si è infortunato calciando un rigore durante la partita contro il Lecce, ha accusato una forte fitta alla coscia sinistra che lo ha costretto a chiedere il cambio. Ha aspettato oltre 48 ore prima di sottoporsi ad esami strumentali perché l’edema ci ha messo più del previsto a riassorbirsi.

La lesione, dunque, dovrebbe essere tra il primo e il secondo grado e questo significa almeno un mese di stop. A fare la differenza potrebbe essere l’approccio terapeutico: si va dalla fisioterapia, alle infiltrazioni staminali, fino al laser ad alta potenza. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali per valutare il recupero.