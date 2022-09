Diretta Italia-Inghilterra, formazioni ufficiali: sorpresa Acerbi, in attacco Scamacca e Raspadori

Due gare per chiudere il gruppo di Nations League nel miglior modo. Dopo aver iniziato a gettare le basi per un nuovo percorso lo scorso giugno, sperimentando nuove convocazioni fino ad arrendersi ai cinque gol della Germania, la Nazionale di Roberto Mancini proverà a ribaltare la classifica del girone 3 di Lega A di Nations League. Al cospetto di Ungheria (7 punti) e con un punto in meno dei tedeschi (6), a Milano arriva l'Inghilterra, fanalino di coda in classifica, che ha raccolto finora solo due pareggi di cui uno proprio con gli azzurri. È un San Siro stregato: nelle ultime sei partite della Nazionale, nessuna vittoria e una sconfitta. Sarà la cinquantaquattresima panchina per il commissario tecnico che supererà Arrigo Sacchi. Con Immobile out il ct sceglie un 3-5-2 con Scamacca e Raspadori in attacco. L'Inghilterra proverà a sbloccare l'attacco: la squadra di Southgate in quattri gare ha concesso sei gol segnandone soltanto uno.

I precedenti: trentesimo confronto tra Italia e Inghilterra. Bilancio a favore degli azzurri con dieci successi a otto, completano il quadro undici pareggi, due dei quali però terminati con una vittoria dell'Italia dopo i calci di rigore.

Ore 18:45, comunicati i nuovi numeri di maglia, a Scamacca la 9. Il 10 sulle spalle di Raspadori

Le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, Bastoni.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Rice, Bellingham; Saka, Foden, Sterling, Kane.

A disposizione: Ramsdale, Henderson, Trippier, Shaw, Grealish, Coady, Ward-Prowse, Tomori, Mount, Bowen, Alexander-Arnold, Abraham.

Le altre gare di Nations League

In contemporanea alla sfida degli azzurri si gioca anche Germania-Ungheria. Nel raggruppamento B alle ore 20.45 Bosnia-Montenegro e Finlandia-Romania; nella Lega C, Bulgaria-Gibilterra.