De Rossi, partenza rinviata. Il centrocampista volerà in Argentina mercoledì

Partenza rinviata per. Il centrocampista doveva partire perquesta sera, ma all’ultimo minuto ilgli ha chiesto di ritardare l’arrivo per non distogliere l’attenzione dalla Coppa Libertadores in programma mercoledì a Curitiba contro l’Athletico Paranaense. Partenza posticipa, dunque, a mercoledì 24 (giorno del suo compleanno), quando il club potrà accoglierlo come una star. Centinaia di tifosi lo aspetteranno all’aeroporto di, gli stessi che oggi hanno esposto uno striscione con scritto: «Benvenuto nella Repubblica Popolare della Boca. La “metà +1” ti aspetta! Questa è Boca». L’ex Roma firmerà un contratto con scadenza giugno 2020 durante il quale ci saranno due finestre d’uscita: una tra dicembre e gennaio e una a marzo. Questo per consentire a Daniele di rispondere presente a una eventuale chiamata del ct azzurro Robertoper un ruolo nel suo staff.