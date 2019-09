De Roon "trolla" la Roma su Twitter, il club risponde con Greta Thurnberg

Marten De Roon, autore della rete del 2-0 con cui l'Atalanta ieri sera ha battuto la Roma all'Olimpico, ha preso di mira ironicamente l'account Twitter della Roma. Il centrocampista nerazzurro ha inscenato su Twitter un teatrino che ha coinvolto l'account in lingua inglese del club giallorossi. Al cinguettio dell'atalantino, che recitava «Quando impedisci all'admin di ASRomaEN di pubblicare meme per una vittoria», condito dalla gif della sua esultanza all'Olimpico, l'account giallorosso ha replicato le proprie sensazioni sintetizzate dallo sguardo contrariato di Greta Thurnberg.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/qXDNZU2UCj">https://t.co/qXDNZU2UCj</a> <a href="https://t.co/U7UqyTbMF8">pic.twitter.com/U7UqyTbMF8</a></p>— AS Roma English (@ASRomaEN) <a href="https://twitter.com/ASRomaEN/status/1176956635220258816?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





