Dazn su Sky, c'è l'accordo: come vedere il canale e cosa cambierà per gli abbonati

L’accordo sarebbe ad un passo, per l’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno. Sky e Dazn avrebbero raggiunto una intesa secondo la quale un canale della piattaforma streaming verrà reso disponibile anche sulla piattaforma satellitare Sky (nella numerazione dei 200). Una agevolazione per l’utente che in questo modo può passare tra le due offerte usando un solo telecomando.



stanno già studiando un palinsesto da mandare in onda. Il lancio potrebbe avvenire alla quarta giornata. In programma c’è il derby diche, secondo le divisioni, sarà trasmesso proprio da Dazn. Non solo le gareperché sul canale potrebbero essere trasmesse anche gare della Liga spagnola, la Ligue 1 francese, la Eredivisie olandese, la MLS americana oltre alla Copa Libertadores ed i vari tornei cinesi e giapponesi, tutti campionati dei quali Dazn ha i diritti. L’abbonamento verrà pagato sempre a Dazn ma contestualmente si stanno studiando differenti tipologie di offerte commerciali. C’è di più perché Dazn sarebbe in trattativa anche con Tim per uno sbarco su Timvision con una formula differente rispetto a quella della semplice app ospitata sul Timbox, ma pagata a parte.

Ultimo aggiornamento: 11:19

