Covid, annullata Svizzera-Ucraina di Nations League

Il match di Nations League tra Svizzera e Ucraina in programma stasera a Lucerna è stato annullato a causa delle numerose positività al Covid-19 nel gruppo squadra ucraino. «La Uefa ha informato la Federcalcio ucraina che, a causa della decisione competente del Dipartimento della Salute del Cantone di Lucerna di mettere in quarantena l'intera delegazione della squadra nazionale ucraina, la partita Svizzera-Ucraina non può avere luogo», si legge in una nota sul sito della federazione ucraina. Dopo tre casi positivi lunedì, l'intera squadra ucraina e lo staff tecnico sono stati nuovamente testati. Questa volta si sono verificati altri quattro casi e le autorità di Lucerna hanno disposto la quarantena per l'intera squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA