Coronavirus, la solidarietà di Bergamo e Brescia in uno striscione

«Divisi sugli spalti, uniti dal dolore». Un disegno, con un giocatore azzurro-bianco e uno nerazzurro abbracciati, apparso per la prima volta 4 giorni fa sulla pagina facebook Avanti Brescia, a testimoniare la solidarietà nell'era dell'emergenza Coronavirus fra la tifoseria delle Rondinelle con quella dell'Atalanta, adesso è diventata uno striscione da stadio. Affisso stamani a Sanrico (Bergamo), sul ponte che unisce la sponda bergamasca del Lago d'Iseo al primo paese dall'altra parte, nella provincia rivale, ovvero Paratico, sicuramente da parte dei tifosi atalantini: porta infatti il logo (con un Andy Capp stilizzato, cappello e birra in mano) del gruppo 'Quelli che... Sarnek', tra l'altro luogo d'origine della bandiera Gianpaolo Bellini, capitano per lunghi anni e ora vice allenatore della squadra Primavera. Le province di Bergamo e Brescia sono le più colpite in Italia dalla pandemia.

