Coronavirus, anche Simone Inzaghi partecipa al flashmob musicale "Affacciati alla finestra"

Solitamente dà indicazioni ai giocatori dalla panchina. Stavolta, invece, canta a tutto vulume dal balcone di casa sua ai Parioli. Simone Inzaghi, immortalato dalla moglie Gaia Lucariello su Instagram, insieme al figlio Lorenzo intona l’inno nazionale italiano, composto da Goffredo Mameli. «Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta», canta il mister della Lazio. Anche l’allenatore, che ha sospeso gli allenamenti della squadra, partecipa al flashmob musicale “Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani". Un appuntamento, sposato da molti vip, nato su Facebook per coinvolgere tutte le persone rimaste in casa per l’emergenza legata al coronavirus.

