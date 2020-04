Serie A, domani nuova Assemblea su linee guida anti-crisi

Una nuova assemblea della Lega Serie A è convocata d'urgenza per domani alle 12 in videoconferenza, dopo quella di venerdì. All'ordine del giorno, come viene chiarito, ci sono le 'linee guida Serie À per affrontare la crisi generata dall'emergenza Coronavirus, quindi una varietà di temi fra cui anche la questione degli stipendi. Al momento non risulta essersi sbloccata la trattativa con l'Assocalciatori, che nei giorni scorsi ha respinto la proposta di interrompere i pagamenti per quattro mesi, chiedendo il congelamento per un solo mese.

