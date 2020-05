Fonseca: «Roma ripartita per giocare e per vincere»

«Che emozione riavere i miei ragazzi tutti insieme: siamo ripartiti con la stessa motivazione per lavorare, giocare e vincere per tutti i nostri tifosi»: ancora mancano la certezze sulla ripresa del campionato ma intanto Paulo Fonseca si gode il ritorno a Trigoria e l'aver ritrovato la sua Roma e lo scrive sui social. Pioggia di like – tra cui quello di Nicolò Zaniolo, tra i più contenti per aver ripreso gli allenamenti – con i tifosi che – stante l'incertezza sul campionato – chiedono al mister: «Portaci l'Europa League».



Ultimo aggiornamento: 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA