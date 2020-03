Porte chiuse uguale ingenti danni per i club di serie A. Come ormai noto l’emergenza legata al Coronavirus ha portato il Governo ad emanare un decreto con il quale ha imposto gli eventi senza pubblico, almeno fino al prossimo 3 aprile. Una scelta obbligata ma che inevitabilmente porta delle conseguenze nelle casse dei club.

Saranno circa 28,6 milioni di euro, tra campionato e coppe europee, i soldi del mancato incasso considerando che tutte le società rimborseranno integralmente biglietti e quote di abbonamento ai tifosi per le partite che si giocheranno a porte chiuse.

La Juventus, unica a giocare tre gare a porte chiuse, secondo una stima fatta da calcioefinanza, è quella che perderà di più: circa 12,3 milioni di potenziale mancato incasso, ossia il 43% di tutti i club della Serie A. Il Milan circa 3,4 milioni, l'Inter 2,7 milioni. Impatto importante anche per il Lecce, che salterà una sola gara ma contro il Milan, dunque un big match. Finora le grandi sfide a via del Mare avevano garantito incassi per circa 800 mila euro.

Domani e lunedì si disputeranno i recuperi delle gare rinviate la scorsa settimana e relative alla ventiseiesima giornata. La fetta maggiore dei mancati incassi riguarderà la sfida scudetto tra Juve e Inter in programma domenica sera alle 20.45: si parla di una cifra superiore ai 4 milioni di euro. Milan-Genoa (domani alle 15), per cui erano previsti 50mila spettatori, almeno 1,3 milioni. Le altre 4 gare Parma-Spal (domani alle 12.30) alle Samp-Verona (domani alle 15), Udinese-Fiorentina (domani alle 18) e Sassuolo-Brescia (lunedì alle 18.30) insieme porteranno un ammanco complessivo di circa 830 mila euro.

