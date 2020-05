Coronavirus, dal 6 maggio nel Lazio ok allenamento delle squadre in forma individuale

Dal 6 maggio nel Lazio sarà consentito l'allenamento in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. È quanto prevede una ordinanza emessa stasera dalla Regione Lazio. È consentito, «l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali».

Ultimo aggiornamento: 20:58

