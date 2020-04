Liga, Tebas: «Francia? Calcio non è più pericoloso di una catena di montaggio»

«Non capisco perché ci sarebbero più pericoli nel giocare a calcio a porte chiuse, con tutte le misure di precauzione, che nel lavoro in una catena di montaggio, o nello stare su un peschereccio in alto mare, etc etc». Lo stop al calcio imposto in Francia alla Ligue1 non ha senso secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, impegnato per far ripartire il campionato spagnolo. «Se a importanti settori dell'economia non fosse data la possibilità di ripartire, in una modalità sicura e controllata, potrebbero scomparire - spiega Tebas in una dichiarazione -. Questo potrebbe succedere al calcio professionistico. In altri paesi le squadre sono pronte ad allenarsi, questo è l'esempio da seguire. In Spagna il calcio è un fattore economico trainante che abbiamo bisogno di riattivare come molti altri. Noi continuiamo a concentrarci su questa riattivazione il prima possibile, in una maniera responsabile e aderendo a tutte le raccomandazioni sanitarie».

