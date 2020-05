Coronavirus, la Roma vicina alle persone con disabilità: a disposizione il call center del club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lamette a disposizione il proprio call center per aiutare le persone con disabilità durante l’epidemia da Covid-19.In questo periodo di incertezza, molti portatori di handicap non riescono ad accedere ai servizi di cui abitualmente necessitano e per questo il club ha scelto di offrirsi per indirizzarli ai centri attualmente attivi sul territorio.Alle persone o ai familiari che chiameranno loverrà indicato dove poter usufruire di una serie di prestazioni sanitarie nella sede più vicina al proprio domicilio, secondo le disponibilità delle ASL RM 1, 2 e 3 o del Campus Biomedico.Il call center giallorosso farà quindi da tramite con le diverse strutture, che metteranno a disposizione equipe multidisciplinari per adulti eo disturbi di caratteree/o qualsiasi difficoltà del neurosviluppo oltre che disabilità in esito a patologie congenite e acquisite nel periodo evolutivo.Il centralino dell’AS Roma sarà attivo dal 7 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 18:30.«Riuscire a convogliare ancora i nostri sforzi in favore delle persone in difficoltà ci rende particolarmente orgogliosi. Siamo davvero felici di poter mettere il call center del Club a disposizione delle persone con disabilità. Ringrazio tutte le componenti che hanno reso possibile questa iniziativa», ha dichiarato, COO della Società.Il progetto a supporto delle persone con disabilità rientra nella campagna ASSIEME, lanciata dalla Roma per aiutare le persone più bisognose durante l’emergenza generata dal Coronavirus.