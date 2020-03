Coronavirus, in Germania positivo Timo Hubers dell'Hannover

Timo Hübers è stato messo in quarantena a casa dopo che molto probabilmente è stato infettato durante un evento nella città di Hildesheim sabato, ha detto oggi il club. Da allora Hübers, 23 anni, non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra e si ritiene che nessun altro giocatore sia stato infettato. A tutto il personale, così come il team tecnico e il personale del club, sarà fatto il tampone per precauzione, ha dichiarato il club in una nota. L'Hannover giocherà in casa contro la Dinamo di Dresda domenica in una partita a porte chiuse

Dopo Favalli in Italia, un caso in Germania. L'Hannover, club tedesco che milita nella Bundesliga 2, ha comunicato in modo ufficiale che un suo giocatore, Timo Hubers, difensore 23enne, è risultato positivo al test del coronavirus. Il club informa anche che "dal momento che Hubers non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra, non si può presumere che anche loro siano stati infettati".