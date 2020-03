Coronavirus, giocatore della Lazio sottoposto al test del tampone: esito negativo

Ultimo aggiornamento: 12:45

della Juventus è il primo giocatore della Serie A ad aver contratto il Coronavirus, ma non è il primo calciatore ad essersi sottoposto al test del tampone. Oltre adel Psg, nei giorni scorsi un tesserato della Lazio, che presentava dei sospetti sintomi avrebbe fatto tutti gli esami del caso, risultando negativo al, proprio come la stella francese. Insomma, anche Formello l'allerta è massima. Martedì pomeriggio, d'accordo con il responsabile sanitario Ivo Pulcini e con il presidente Claudio Lotito, ha sospeso gli allenamenti almeno fino a domenica, con la possibilità di prorogare la decisione anche per la settimana successiva. Intanto, dopo l'appello di Cataldi, Immobile e Luis Alberto, anche Strakosha invita tutti i tifosi a fare la propria parte: «Sono giorni difficili in cui affrontiamo una situazione nuova. Il virus sembrava lontano quando era in Cina, ma è arrivato subito anche in Europa - racconta a Top Channel -. Con il club abbiamo preso accordi per rimanere tutti a casa per almeno una settimana». L'albanese svela: «Ci è stato dato un programma per continuare ad allenarci a casa. Possiamo uscire soltanto per le cose essenziali, tipo andare al supermercato o in farmacia». Una situazione dettata dalla necessità del momento: «La cosa più importante è la salute delle persone, il calcio verrà dopo. Ora siamo preoccupati - racconta il classe '95 -. La prima cosa è rispettare le misure del governo. Tutti possono dare il loro contributo. Non bisogna farsi prendere dal panico e stare insieme alla famiglie a casa».