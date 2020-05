Cagliari, nessun giocatore positivo al Covid-19

Test molecolari e sierologici tutti con esito negativo al Covid-19 per i giocatori del Cagliari e per lo staff. I controlli sono stati effettuati nel Centro sportivo di Assemini dal personale sanitario dell'Ats Sardegna. Lo screening medico dei calciatori proseguirà con le visite cardiologiche al centro Korian di Quartu Sant'Elena in programma a partire da oggi. Ci sono quindi tutti i presupposti per il ritorno in campo, almeno con le prime sedute “volontarie” e individuali ad Asseminello. Poi dal 18 maggio dovrebbero cominciare anche gli allenamenti di gruppo in vista di un'ipotetica ripresa del campionato, ancora da ufficializzare, a metà giugno.

