Un tempo era Italia, Brasile o Germania. Al più gli inventori dell'Inghilterra. Ora, con il pallone “classico” cancellato dal Coronavirus, dici “calcio” e pensi subito a Bielorussia e Nicaragua che di giocare non hanno mai smesso, nemmeno in questi giorni drammatici. Ma se governi e federazioni non vogliono piegarsi al rischio del contagio - che, per onor di cronaca, va specificato essere molto basso in entrambi i Paesi - i tifosi qualche problema in più se lo fanno. E così soprattutto la Bielorussia si sta trovando a fronteggiare un inatteso sciopero dei supporter che, per paura del contagio, vanno allo stadio meno o, in alcuni casi, lo disertano del tutto. Un bel problema per un prodotto che, vista la fame mondiale di calcio, si sta ricavando una visibilità internazionale, addirittura vendendo i diritti tv a diverse latitudini.

LEGGI ANCHE--> Bielorussia, il calcio non si ferma: termoscanner e qualche mascherina contro il virus

Così la Dynamo Brest ha avuto un'idea. Diamo lo stesso ai tifosi l'opportunità di sostenere il club, senza mettere a rischio la salute e sentendosi comunque al centro della scena. Come? Piazzando sui seggiolini dello stadio dei manichini con la faccia dei tifosi. In sostanza il club ha messo in vendita dei biglietti "virtuali" acquistando i quali i fan della Dynamo si garantivano la possibilità di vedere il proprio volto stampato su un cartonato e messo sulla faccia dei manichini seduti allo stadio. Il debutto dell'iniziativa è stato in coppa contro lo Shakhter Soligorsk. Una cinquantina i tifosi finti sugli spalti. Ma evidentemente il video che ha "raccontato" l'iniziativa ha avuto più successo dell'iniziativa stessa al punto che il club ha deciso di riproporla in vista del match di Pasqua contro l'Isloch. Ah, poi il tagliando dà diritto anche al 10% di sconto sul merchandising ufficiale del club. Casomai qualcuno fosse interessato...



© RIPRODUZIONE RISERVATA