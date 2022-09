Coppa del Mondo 2022, i calciatori potranno utilizzare una speciale Player App della Fifa

La Fifa raccoglierà i dati individuali dei componenti delle squadre, fornendo loro informazioni immediate. Una speciale Player App, sviluppata in conformità con la Carta dei diritti dei dati dei giocatori, permetterà ai partecipanti della Coppa del Mondo 2022 in Qatar di poter ottenere informazioni sulle loro prestazioni in campo in modo semplice e accurato.

La Fifa ha sviluppato questa applicazione, sulla base dei suggerimenti dei giocatori professionisti, in collaborazione con la Fifpro, rappresentanza mondiale dei calciatori professionisti. I sondaggi e le interviste condotte dal massimo organo calcistico dimostrano che i giocatori sono molto interessati ai dati sulle loro prestazioni. Con questa novità potranno accedervi facilmente subito dopo ogni partita.

I dati raccolti

Ad esempio, verrà rilevato se un giocatore ha fatto un assist o un movimento efficace per ricevere l'assist di un compagno o se i suoi movimenti offensivi e il pressing che ha applicato a un avversario in possesso di palla hanno avuto effetto sull'andamento generale del match. Metriche tecniche sì, ma anche fisiche. Verrà rilevata la distanza percorsa a varie soglie di velocità, il numero di azioni al di sopra dei 25 km/h e la velocità massima, tutte visualizzate su mappe di calore posizionali. Questi dati vengono poi sincronizzati con i filmati delle partite per consentire ai giocatori di guardare in dettaglio tutti i momenti chiave, utilizzando diverse angolazioni della telecamera.

Inoltre, per ogni singolo giocatore saranno disponibili più fotografie scattate durante i momenti chiave di ogni partita della Coppa del Mondo. I giocatori potranno salvare o condividere le foto sui social media, insieme alle statistiche preferite della partita, direttamente dall'applicazione.

L'utilizzo

La Fifa Player App è stata sperimentata con successo alla Fifa Arab Cup 2021 ed è stata presentata alle squadre partecipanti alla Coppa del Mondo 2022 durante il recente Team Workshop di Doha.

Johannes Holzmüller, direttore del centro "Tecnologia e Innovazione del Calcio" della Fifa, ha dichiarato: «Per la prima volta in una Coppa del Mondo, non solo le squadre partecipanti ma anche tutti i giocatori avranno l'opportunità di accedere direttamente ai dati delle proprie prestazioni e ai relativi filmati dopo ogni partita. Questo sviluppo incentrato su di loro è un altro grande esempio di come la FIFA stia utilizzando la tecnologia al meglio delle sue potenzialità, migliorando l'esperienza calcistica per gli attori principali del gioco».