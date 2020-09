Inter, Conte: «Questo successo è pesante, ma bisogna migliorare. Serve più equilibrio»

Conte si tiene stretto il successo dell'Inter, in rimonta a San Siro contro la Fiorentina, ma non cancella la fragilità nerazzurra. «Sicuramente i 3 punti sono importanti, ma è giusto fare le esatte valutazioni. L'aspetto positivo è quello aver fatto quattro gol, ma sulle ripartenze abbiamo avuto problemi. Dobbiamo migliorare, ci serve più equilibrio». Il tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta così, intervistato da Dazn, il sofferto 4-3 contro i viola di Iachini. «Vogliamo migliorare sull'aspetto difensivo, ma cercando di spingerci in avanti - dice ancora Conte -. Abbiamo creato tanto, perché abbiamo portato tanti uomini ad attaccare, fin troppi. Eriksen? Sta giocando nella sua posizione ideale, ha fatto una buona partita e penso abbia aumentato i giri del motore. Mi auguro che scocchi una scintilla che lo possa accendere in maniera definitiva».

