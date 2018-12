Manchester City nella bufera, in arrivo esclusione dalla Champions

L'irresistibile scalata del Manchester City al calcio continentale rischia una brusca e inattesa frenata, con la Uefa ad un passo dall'escludere i Citizens dalla prossima Champions League. Manca ancora l'ufficialità, ma tutti gli indizi raccolti dalla stampa britannica suggeriscono che già la prossima stagione potrebbe scattare la pesantissima sanzione ai danni del City. Provocando un danno economico pari solo a quello d'immagine per la società dello sceicco Mansour. Proprio nel momento più esaltante della sua ultracentenaria storia, il club di Manchester rischia dunque un brutto stop. Autorevolmente primi in Premier League, dove sono ancora imbattuti, e già qualificati agli ottavi di Champions League, la stagione dei Citizens sembrava destinata ad assomigliare ad una marcia trionfale. Ma all'orizzonte - se si riveleranno corrette le anticipazioni giornalistiche - è in arrivo una durissima punizione per la disinvolta condotta finanziaria dei dirigenti inglesi. Sta arrivando alla conclusione l'indagine indipendente, promossa dalla Uefa, sulla contabilità del City. Qualora gli organi inquirenti trovassero le prove delle violazioni e dell'aggiramento delle regole del Fair Play Finanziario, come denunciato da Football Leaks e dal magazine tedesco Der Spiegel, scatterebbe in automatico l'esclusione da ogni competizione Uefa. Come raccomandato peraltro dagli investigatori che hanno avuto accesso ai fascicoli. Secondo quanto emerso dai file pubblicati dal sito di hacker, nel 2014 i dirigenti del City avevano compiuto manovre finanziarie in conclamata violazione del FFP, per scongiurare proprio l'esclusione dalle coppe europee. Un primo procedimento, avviato dalla Uefa, si era concluso con una multa di 55 milioni di euro, in seguito ridotta a 20 milioni. Nuovi elementi emersi successivamente hanno però portato alla riapertura del caso. Per il momento il club inglese ha preferito non commentare le indiscrezioni dei giornali, limitandosi a ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. «Il tentativo di danneggiare la reputazione del City è chiaro e organizzato», si era difeso il club all'epoca delle prime accuse.

