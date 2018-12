​Chievo-Inter, le pagelle: Nainggolan da rivedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIEVO7 SORRENTINOBel riflesso su Icardi, nulla può su Perisic. Nella ripresa si ripete ipnotizzando ancora il capitano dell’Inter.7 DEPAOLIDifende e spinge. Da rivedere un’uscita palla al piede liberandosi di Perisic.5,5 BANIEsce male, l’Inter affonda in mezzo e Perisic timbra l’1-0. Fin lì, su Icardi, aveva fatto un buon lavoro. Nella ripresa si arrangia.6 ROSSETTINIGioca una partita ordinata.6 BARBABalla molto perché Kiyine l’aiuta poco su Vrsaljko e Politano. Nella ripresa è più sicuro anche lui.6,5 HETEMAJRinghia su ogni palla.6 RIGONINon era facile sostituire il totem Radovanovic: fatica con e senza palla.5,5 KIYINEQualche bella giocata, tipo un cambio di gioco per Hetemaj e un filtrante per Meggiorini. Difensivamente, invece, si fa trovare più di una volta fuori posizione. Tanto che Di Carlo deve spostarlo a destra dopo l’ammonizione.6,5 GIACCHERINIMarca quasi a uomo Brozovic, ma trova le forze per partecipare anche al gioco.6 MEGGIORINISuo il primo e unico tiro del Chievo nel primo tempo. Esce stanchissimo7,5 PELLISSIERÈ infinito. Tanta corsa, un’occasione su cui Handanovic si supera, una rovesciata fuori e poi quel gol, sprintando come un ragazzino: gol numero 111 in serie A.7 ALL.: DI CARLOIl suo Chievo si conferma in crescita: l’Inter magari lo grazia ma ha la forza di crederci sino alla fine.INTER6,5 HANDANOVICUna parata su tiro maligno di Meggiorini da fuori, nel primo tempo. Il vero guizzo, su Pellissier, nella ripresa, quando si distende benissimo. Sull’1-1 il capitano del Chievo lo supera.6 VRSALJKOSi propone con una certa costanza soprattutto nel primo tempo. Tiene a bada Pellissier e Kiyine. Nella ripresa resta un po’ più basso per coprire su Jaroszynski.5,5 DE VRIJAl 7’ regala un pallone a Meggiorini su cui Skriniar deve mettere la pezza. Il resto della partita lo gioca correndo forse qualche rischio di troppo.5,5 SKRINIARAnche lui ci casca, come De Vrij, al 20’, ma il Chievo non ne approfitta. Rispetto al compagno di tandem si mostra più sicuro, in generale. Una bella chiusura su Stepinski da annotare sul taccuino. Poi però si fa infilare da Pellissier e il Chievo pareggia.5,5 D’AMBROSIOOgni tanto Spalletti deve ricordargli di sganciarsi e premere sull’acceleratore. Quando lo fa è sempre pericoloso. L’assist per l’1-0 di Perisic è suo. È responsabile, con Skriniar, del pari clivense.6 JOAO MARIOPiazza qualche fiammata preziosa, inserendosi per vie centrali. Fa molto lavoro in elastico per connettersi con l’attacco.5,5 BROZOVICLa marcatura di Giaccherini lo mette un po’ in difficoltà. Resta in campo fino alla fine. Non incide molto sul gioco.6 POLITANOParte convinto, confermandosi uno dei più in forma. Non riesce però a trovare quei traversoni pericolosi, rientrando sul mancino, che sono il suo marchio di fabbrica.6 NAINGGOLANSa trovarsi gli spazi, là davanti. Però dura un tempo. Uscendo dall’intervallo, il calo è abbastanza palese e Spalletti lo toglie per Vecino. Da rivedere.6 PERISICUna buona occasione al 4’, ma calcia alto. Si rifà col gol. Nella ripresa avrebbe la palla buona per il 2-0 ma tentenna. È comunque dentro la partita.5,5 ICARDIMeriterebbe 7 per il movimento, per il sacrificio, come si propone, per quanto insiste nel cercare il pertugio in profondità. Gli errori sotto porta, però, non sono da lui.5,5 ALL.: SPALLETTIPartita che mette in mostra tutta la qualità dell’Inter palla al piede ma anche il difetto, non nuovo, di concretizzare poco rispetto alla mole di palloni lavorati.