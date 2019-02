Chelsea, Sarri è convinto: «Higuain è un grande, con Hazard formano una coppia perfetta»

«Penso che Gonzalo sia un grande giocatore. Ha fatto benissimo dovunque è stato: Madrid, Napoli. Magari non ha fatto così bene al Milan ma è un grande giocatore ed è perfetto per affiancare Hazard. È importante per noi che sia così determinato, ha avuto un ottimo impatto». Sono le parole di elogio per il 'Pipità di Maurizio Sarri il tecnico del Chelsea che lo ha fortemente voluto a Londra. «Il futuro di Hazard? Parlo ogni giorno con Eden ma della sua posizione in campo. Sarò felicissimo se vorrà rimanere perché è il migliore in Europa, ma tocca a lui decidere. Io voglio vederlo felice -prosegue il tecnico dei 'blues' che poi affronta il tema della sfida di Premier contro il Manchester City di Guardiola-. »Con Pep abbiamo un buon rapporto, in estate abbiamo cenato assieme e spero che parli bene di me come allenatore«. »La Premier è molto difficile, non è semplice vincere o arrivare in Champions, dobbiamo lavorare, penso che il City sia un esempio per ogni club«, conclude Sarri.

