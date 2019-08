Champions: Stella Rossa, Olympiacos e Dinamo Zagabria qualificate ai gironi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due pareggi e lacentra per il secondo anno consecutivo la qualificazione ai gironi di Champions League. La squadra di Belgrado al Maracanà ha pareggiato 1-1 contro gli svizzeri dello(vantaggio serbo al 59' con Vukanovic, pareggio all'81' di Janko) ma grazie al 2-2 di Zurigo passa il play off.Gironi senza nessun patema per l', che batte ilanche in Russia. Dopo il comodo 4-0 di Atene, i biancorossi si sono imposti 2-1 grazie alla doppietta di El-Arabi che all'11' pareggia immediatamente l'1-0 di Utkin e al 47' firma la vittoria.Infine non riesce la rimonta al, chiamato a ribaltare lo 0-2 incassato a. I norvegesi non sono riusciti a bissare il vantaggio segnato dopo appena 11' da Akintola e alla fine hanno incassato il pareggio di Gojak che al 71' ha chiuso la pratica: ai gironi ci va laDomani gli ultimi tre play off:(andata 0-0);(1-0) e(1-0). Giovedì i sorteggi dei gironi.