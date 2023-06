Champions League, Manchester City-Inter: come vedere la partita su Amazon Prime

Come vedere Manchester City-Inter, finale di Champions League, su Amazon Prime? In molti se lo stanno chiedendo e per questo Amazon ha deciso di creare una pagina per spiegare dettagliatamente come vedere la partita che chiuderà la stagione europea nello splendido scenario di Istanbul. Qui vi spieghiamo come seguire il match attraverso tv in chiaro, satellite e streaming, mentre ora vi spiegheremo attraverso il comunicato di Amazon come seguire Manchester City-Inter su Amazon Prime

Segui Manchester City-Inter in diretta

Come vedere Manchester City-Inter su Amazon Prime

1.1 Devo pagare un sovrapprezzo per guardare la UEFA Champions League su Prime Video?

I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inclusa nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi. I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni (successivamente il costo del servizio sarà di €4.99/mese o €49.90/anno). Per maggiori informazioni visita amazon.it/prime.

1.2 Dove posso guardare le partite in diretta della UEFA Champions League?

Vai sull'app Prime Video del tuo device, apri il menu a tendina alla voce "Categorie" e all'interno del menù seleziona "Sport”. Una volta selezionato Sport” vedrai il match nella sezione “I tuoi eventi in diretta e futuri". In alternativa, vai sulla tua App Prime video (o sulla homepage Amazon.it) e cerca “UEFA Champions League”.

Tieni presente che su alcuni device, è possibile selezionare "Sport" da subito e si può navigare da li.

1.3 Su quali dispositivi posso guardare le partite in diretta della UEFA Champions League?

Guarda la UEFA Champions League a casa o dove vuoi, su uno tra le centinaia di dispositivi compatibili con l'app Prime Video. Guarda in streaming online o usando l'app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco o smart TV. Per la lista completa dei dispositivi compatibili visita Link

1.4 In quali paesi posso guardare la UEFA Champions League su Prime Video?

La UEFA Champions League su Prime Video è disponibile per i clienti Prime in Italia (compresi San Marino e Città del Vaticano).

1.5 Come posso iscrivermi ad Amazon Prime?

Puoi iniziare un periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime o iscriverti a €4.99/mese o €49.90/anno. Oltre alla UEFA Champions League, i clienti Prime possono usufruire di numerosi vantaggi tra cui spedizioni Premium, offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubbliciatarie. Per maggiori informazioni visita amazon.it/prime

1.6 Posso guardare le partite al pub o al bar?

Le migliori partite del mercoledì della UEFA Champions League di Prime Video saranno disponibili nei bar che hanno sootoscritto il pacchetto Sky Bar. Verifica con il tuo bar di fiducia: la disponibilità può variare a seconda del pacchetto sottoscritto e delle limitazioni legate alla pandemia. Se gestisci un bar o altri esercizi commerciali e vuoi trasmettere le partite dovrai acquistare il servizio attraverso l’offerta Sky business.

2. Risoluzioni dei problemi

2.1 Sto avendo problemi con lo streaming, cosa posso fare?

Per prima cosa controlla la capacità (larghezza) di banda del tuo dispositivo, Prime Video consiglia una velocità minima di 1 Mbps per l'SD e 5 Mbps per l'HD. Prime Video fornirà la più alta qualità di streaming sulla base della capacità di banda disponibile. Se stai riscontrando problemi con la compensazione del movimento (judder/motion), raccomandiamo di disattivare la funzione Motion della tua TV. Questa funzione può avere nomi diversi a seconda del marchio della TV. Alcuni esempi della funzione Motion sono Auto Motion Plus, Tru Motion, MotionFlow, Cinemotion e Motion Picture. Se riscontri ulteriori problemi ti preghiamo di contattarci.

2.2 La trasmissione della partita è in ritardo, come posso diminuire questo effetto?

Anche se tutti i dispositivi sono stati ottimizzati per offrire un'esperienza visiva chiara e lineare, alcuni dispositivi offrono un ritardo minore tra la partita dal vivo e il tuo streaming in diretta. Raccomandiamo l'utilizzo di Fire TV, dispositivi iOS o Android per una migliore esperienza di visione.

2.3 Mi viene segnalato un errore di localizzazione quando provo a connettermi alla partita.

Le partite della UEFA Champions League su Prime Video sono disponibili solo per i clienti residenti in Italia (inclusi San Marino e Città del Vaticano). Tutte le altre ubicazioni internazionali non sono disponibili. Prime Video non supporta lo streaming attraverso Virtual Private Network (VPN) o connessioni proxy. Per guardare Prime Video, devi disabilitare questi servizi o provare a collegarti ad un'altra connessione disponibile.

2.4 Perchè non posso vedere lo sport in diretta dal mio dispositivo?

I seguenti dispositivi non supportano lo streaming in diretta su Prime Video, quindi non sarà possibile guardarlo su: LG Hawaii TV: alcuni modelli del 2015 e modelli precedenti Sony Bravia TV: alcuni modelli del 2015 e modelli precedenti Sony Bravia Blu-Ray Disc Player La console di gioco Xbox 360 Le console di gioco Nintendo Wii e Wii U

2.5 Posso guardare la partita su più dispositivi?

I clienti possono guardare la stessa partita su due dispositivi contemporaneamente

2.6 Risoluzione di ulteriori problemi

Per la risoluzione di ulteriori problemi ti preghiamo di visitare Link.