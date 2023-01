Ecco Social Suite, il reality in cui gli influencer imparano un mestiere

E' stato presentato a Roma il programma televisivo SOCIAL SUITE prodotto da Gabriella Carlucci in collaborazione con THEARENA, il produttore esecutivo Federico Pesci e produttore esecutivo e regista Matteo Catelli per Amazon Prime.

“Social Suite” è il primo programma che unisce il linguaggio dei reality alle dinamiche di un talent, usando come focus il linguaggio dei social media attraverso gli influencer. All’interno dell'esclusivo “Mama Shelter” di Roma, un gruppo di influencer si mette in gioco per sfidare le celebrities del mondo dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e del lifestyle.

L’obbiettivo del programma è di dimostrare che gli influencer non sono solo immagini che vediamo dietro uno schermo, ma persone che si sanno destreggiare anche nel mondo “reale” del lavoro. In questo percorso verranno accompagnati da un mentore ciascuno che li guiderà attraverso tre prove di difficoltà crescente nella propria professione. Ogni influencer si cimenterà in ambiti diversi l’uno dall’altro, che sono: giornalismo, recitazione, modelling, addestramento cinofilo e cucina.

Matteo Catelli e Federico Pesci

Una giuria di esperti valuterà le loro prove con un voto da 0 a 10 in cinque categorie diverse: originalità, credibilità, personalità, stile e padronanza. Saranno messi in palio due premi, uno personale, che verrà assegnato qualora il protagonista di puntata superi una media del 6, mentre il secondo, totale, verrà assegnato in seguito all’integrazione del voto social con quello dei giudici. Il premio personale sarà un’esperienza lavorativa nel settore nel quale si è messo alla prova l’influencer, mentre quello totale sarà un invito all’esclusivo Marettimo Film Fest.

Il format sarà disponibile a partire da lunedì 23 gennaio su: Amazon Prime Video, e in seguito su Apple Tv, TATATU e Google Play. Da una parte gli episodi andranno in onda in tv, mentre per decretare il vincitore del format sarà necessario il voto degli spettatori attraverso i canali social dedicati al programma.