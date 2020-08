Atletico Madrid-Lipsia, quarto di finale di Champions League in programma giovedì a Lisbona, resta «in calendario come previsto». Lo precisano fonti dell'Uefa, dopo le due positività al Coronavirus riscontrate tra i giocatori dell'Atletico e la mancata partenza per il Portogallo della squadra spagnola.

Ultimo aggiornamento: 13:23

