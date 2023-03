Roma-Juve, Kean espulso dopo il fallo di reazione su Mancini: polemica social

I tifosi della Juve si dividono dopo il rosso a Kean. Secondo alcuni supporter bianconeri l'attaccante è stato provocato da Mancini che, leggendo i commenti su Twitter, avrebbe dovuto essere anche lui sanzionato. A porre fine alla questione è Allegri. Ecco le parole del tecnico della Juventus dopo la sconfitta con la Roma: «Kean ha sbagliato, ha chiesto scusa perché ha messo in difficoltà la squadra». Massimiliano Allegri non dà dunque attenuanti al giocatore bianconero entrato nel finale di Roma-Juve per sostituire Cuadrado e espulso per un fallo di reazione dopo pochi secondi. «Ha sbagliato, punto - ha sottolineato il tecnico ai microfoni di Dazn - non bisogna cadere nella frustrazione. Era una partita che ci permetteva di avvicinare l'Atalanta, quando perdi una partita così sembra che ti crolli il mondo addosso e invece bisogna essere forti e ripartire, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Non è mai esistita una situazione come quella subita dalla Juve quest'anno, abbiamo obiettivi importanti e una partita non può far crollare quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto 50 punti, restiamo sereni»