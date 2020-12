Roma, Carles Perez: «Firmerei per il quarto posto, ma ora punto più in alto»

«Il campionato è ancora molto lungo, è presto per parlare di classifica, piazzamenti o addirittura di scudetto. Firmerei per il quarto posto, ma senza precludermi qualcosa di più». Sono le parole di Carles Perez, che ha parlato a Rete Sport in occasione dell'evento organizzato da Roma Cares nel quale lui e Borja Mayoral hanno distribuito regali ai pazienti e agli operatori sanitari dell’ospedale San Raffaele.

L'ex Barcellona si è soffermato anche sulle polemiche arbitrali dopo l'espulsione di Singo nella partita di ieri sera contro il Torino: «Se n'è parlato molto anche perché sono stati un po' controversi, ma quello che conta è che la squadra stia attraversando un buon momento di forma e che ci sia continuità».

Poi sul minutaggio che gli sta concedendo Fonseca: «Non bado alle questioni tattiche, penso solo a lavorare, poi è lui a decidere. Siamo tanti in quella posizione, ma mi limito a lavorare e sfruttare le occasioni che mi concede l'allenatore».

