Calendario Roma: alla seconda c'è subito la Juve, derby alla penultima

Sarà un inizio di stagione duro in campionato per la Roma di Dan Friedkin. Per i giallorossi l'inizio non è dei più semplici: alla prima giornata, il 20 settembre, c'è l'Hellas Verona di Juric, mentre l'esordio all'Olimpico alla seconda sarà contro la Juventus campione d'Italia con Andrea Pirlo in panchina. Dopo Udinese e Benevento, mentre alla quinta giornata c'è subito un altro big match: a San Siro la squadra di Fonseca verrà attesa dal Milan il 25 ottobre per poi ospitare la Fiorentina nel turno successivo. Alla 9a giornata c'è il Napoli, mentre alla 13a c'è

l'Atalanta. Finale da brividi: alla terzultima giornata c'è l'Inter, mentre alla penultima il derby capitolino con la Lazio, per chiudere con la neopromossa Spezia.

