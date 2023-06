Calciomercato, tutti gli affari di oggi: Milan su Frattesi o Reijnders per sostituire Tonali. L'Inter convince Azpilicueta, la Juve aspetta Weah

Mancano solo le firme per l’ufficialità di Tonali al Newcastle, dalla Romania il centrocampista a breve volerà in Inghilterra dove ad attenderlo troverà un nuovo contratto da 8 milioni a stagione. Visite mediche fissate per Vicario a Londra, all’Empoli 19 milioni e battuta la concorrenza dell’Inter per sostituire Onana (il suo agente ha incontrato lo United ma Marotta vuole almeno 60 milioni, le alternative sono il georgiano Mamardashvili o Sommer, dal Bayern. L’Inter non molla il testa a testa con il Milan per Frattesi, e prova a inserirsi anche nella corsa a Thuram. Accordo trovato con Azpilicueta, che dovrà svincolarsi dal Chelsea, mentre la richiesta per Brozovic (tentato dall’Arabia) è di 25 milioni mentre Lukaku vuole rimanere a Milano.

Calciomercato ultime notizie oggi: La Juve prepara l'offerta per Milinkovic e chiude per Weah. Roma, si tratta con il Sassuolo per Missori e Volpato. Lazio, contatti con Zaha

La Juve aspetta segnali da Rabiot, e in caso di addio è pronta ad affondare su Milinkovic Savic (si lavora alla contropartita per abbassare la valutazione di 40 milioni di Lotito) o Partey.

Più defilata su Frattesi, mentre a breve chiuderà per Timothy Weah, esterno americano classe 2000. Contratto da 5 anni e operazione da 12 milioni complessivi al Lille. Dopo aver salutato Di Maria, la Juve non riscatta ufficialmente il cartellino di Leandro Paredes dal Psg. Intanto Chiesa puó partire: su di lui Liverpool e Newcastle oltre ad Aston Villa, la Juve fissa il prezzo a 60 milioni di euro. Giuntoli è atteso a stretto giro alla Continassa.

Il Napoli a breve incontrerà Osimhen per valutare il rinnovo, Lozano piace in Medio Oriente. Il Milan reinvestirà il tesoretto Tonali su Frattesi o Reijnders che l’AZ valuta 18 milioni. Testa a testa Pirlo-D’Aversa per la panchina del Lecce, club che ha ufficializzato il primo colpo in entrata: Almqvist, esterno offensivo classe '99 dal FC Rostov. L’Atalanta in attacco ha messo nel mirino El Bilal Toure dell’Almeria, la Salernitana riscatta Dia, mentre il Cagliari pensa a Baschirotto.