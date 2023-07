Calciomercato, il Milan stringe per Pulisic e Chukwueze. Rilancio United per Onana, Zakaria vicino al West Ham, Gagliardini al Monza

Mentre in Francia tiene banco il caso Mbappé, in Serie A il Milan prova a rispondere all’Inter che ha anticipato tutti per Frattesi. I rossoneri hanno parecchie trattative impostate e vogliono chiudere Pulisic: con la nuova proposta da 22 milioni (bonus compresi) al Chelsea, che lo valutava 25 milioni, la distanza si è ridotta mentre il giocatore che ha già dato l’ok ai rossoneri che parallelamente lavorano anche per Chukwueze. Nuova offerta da 25 milioni al Villarreal, attesi sviluppi a breve. Furlani non molla Reijnders, c’è ancora una distanza di 5 milioni tra domanda e offerta, e Musah, mentre Guler da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Visite e firma sul nuovo contratto di 5 anni per Luka Romero.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, offerto D'Ambrosio. Roma, idea Traoré. Milan, offerta per Chukwueze. Atalanta, ufficiale Kolasinac

L’Inter ha rifiutato la prima offerta per Onana ma continua a trattare con il Manchester United che è arrivato ad offrire 52,5 milioni, la sensazione è che l’accordo sia in dirittura d'arrivo, già raggiunta l’intesa tra il club inglese e il portiere.

Al suo posto Trubin o Carnesecchi, mentre in difesa è sfumato Azpilicueta ma i nerazzurri possono affondare per Demiral. I dirigenti dell’Inter hanno incontrato l'agente di Holm, esterno dello Spezia che può sostituire Bellanova, ma c’è anche la concorrenza della Juventus.

I bianconeri in questo momento stanno lavorando alle uscite, oggi contatti fitti con il West Ham per provare a chiudere la cessione di Zakaria per una cifra intorno ai 20 milioni. In uscita anche Arthur così come McKennie, tra Aston Villa e Galatasaray. In casa Juve tiene banco il futuro di Bonucci: il capitano ha ancora un anno di contratto ma non è più centrale nei piani della società e oltretutto con uno dei top ingaggi della rosa. La Juve potrebbe liberarlo e il difensore sta valutando possibili soluzioni/offerte, una di queste è il Newcastle alla ricerca di un centrale difensivo dopo aver messo nel mirino anche Bremer, che per la Juve vale 60 milioni. Roberto Gagliardini è un nuovo calciatore del Monza, domani visite mediche e firma. Massimiliano Alvini è stato ufficializzato sulla panchina dello Spezia. Dopo aver chiuso Kolasinac e Bakker, l’Atalanta ha messo nel mirino Isak Hien del Verona.