Il City ha speso oltre un miliardo per rinforzare la squadra. Prima italiana la Juve, quinta, con 719 milioni

Ultimo aggiornamento: 19:12

Ilcontinua a mietere record, anche se in questo caso si tratta di soldi spesi per rinforzare il proprio organico. Secondo il Cies, l'osservatorio del calcio, il club inglese è il primo nella storia ad avere superato la soglia del miliardo di euro per costruire la squadra attuale.I Citizens, dopo la scorsa campagna trasferimenti, precedono nell'ordine, sia pure per pochi milioni, ile il, poco al di sotto del miliardo, con i loro 913 e 902 milioni. L'unico club italiano a figurare nella Top Ten è la, che è quinta, con 719 milioni spesi, preceduta dalcon 751. Ilè sesto con 697 milioni, il13° con 408 e precede a sua volta l', che è 14^ con 364. Iloccupa la 17^ piazza, con 325 milioni spesi; la, invece, è 22^ con 254.Per quanto riguarda lesostenute in ciascuno dei più prestigiosi campionati, guida lacon 345 milioni, lae laseguono con 167, poi lacon 124 milioni, infine lacon 118 milioni.