Lazio, in difesa Tare punta sul gigante Vavro

Gigante per la difesa in arrivo. La Lazio ha chiuso per Denis Vavro. Accordo totale col Copenaghen che incasserà dalla società biancoceleste 10,5 milioni di euro cash più 2 di bonus facilmente raggiungibili, visto che sono legati alle presenze del giocatore: uno alla prima partita, l’altro appena ne collezionerà una decina. In Danimarca danno l’affare fatto, tanto che tra oggi e domani potrebbe essere ufficializzato. Dopo Adekanye (ieri il club ha ufficializzato il suo ingaggio), Jony e Lazzari, il direttore sportivo Tare ha assestato l’ultimo colpo, stavolta in difesa. Se non ci saranno contrordini dell’ultimo momento, visto che qualche giorno fa c’era stato il forcing di un paio di club della Premier, il suo acquisto verrà annunciato a breve, magari contestualmente a Jony e Lazzari. Tutti e tre, comunque, insieme al giovane Adekanye saranno ad Auronzo per il ritiro. A Vavro, che verosimilmente dovrà rinunciare al suo storico numero 19 perché appartiene a Lulic, sarà garantito un contratto di 1,2 milioni di euro a salire per cinque anni più premi legati al rendimento della squadra. Il giocatore sta partecipando al ritiro pre-campionato del Copenaghen e, nonostante le rassicurazioni del club danese, due giorni fa il difensore è stato impiegato negli ultimi venti minuti dell’amichevole con l’Orenburg per l’infortunio di Bjelland. Il nuovo centrale difensivo che farà coppia con Acerbi, dovrebbe arrivare nella capitale tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, appena la società danese riuscirà a tesserare Nelsson, il sostituto di Vavro. Considerando le imminenti uscite di Wallace e, probabilmente, Radu, la Lazio prenderà un altro centrale e, oltre a Hinteregger, si parla nuovamente di Biraschi del Genoa, anche se l’Atalanta appare in vantaggio. Altre situazioni da monitorare sono quelle relative a Patric, richiesto da Cagliari e un paio di giorni fa anche dalla Fiorentina, Durmisi, che piace al Marsiglia ma anche in Spagna, e Badelj che viene corteggiato dal Bordeaux in Francia. Sul croato c’è pure il Genoa, anche per questo si è tornati a parlare di Biraschi. La Lazio prova a chiudere in fretta, visto che il ritiro è alle porte e Inzaghi non vorrebbe così tanti giocatori ai suoi ordini, altrimenti qualcuno che non rientra più nei piani, sarà costretto a restare nella capitale.