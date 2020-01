Lazio, missione Giroud: Tare vola a Londra

Ultimo aggiornamento: 12:58

E' partito da solo per Londra, ma spera di tornare con, Igli Tare. Il ds della Lazio in mattinata ha preso un volo da Roma verso l'Inghilterra. Il biglietto era già prenotato da ieri. Oggi è arrivata la conferma (con tanto di foto pubblicata sul sito di Leggo). Motivo? La trattativa per l'attaccante francese 33enne in scadenza con il Chelsea. Un'operazione seguita in prima persona fino a ieri dal presidente Claudio Lotito, che sarà in costante contatto telefonico con il direttore sportivo per cercare di chiudere l'affare. L'accordo con il giocatore c'è: contratto da 3 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni. Già stabilità l'intesa tra i due club: il costo del cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Da limare alcuni dettagli relativi ai metodi di pagamento: gli inglesi vorrebbero evitare di ricevere la somma in più rate. Intanto, è forte il pressing del Tottenham e del Manchester United, mentre si raffredda l'interesse dell'Inter per la punta campione del Mondo.