Ultimo aggiornamento: 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unain vendita. Ma niente paura: non ci sono magnati stranieri in agguato e nemmeno la volontà didi fare un passo indietro. E’ esclusivamente una questione di mercato, perché tra prestiti e giocatori che rischiano di essere ceduti a fine stagione per alleggerire un bilancio appesantito dall’emergenza sanitaria, la Juventus nella prossima sessione di mercato è attesa da una serie di valutazioni che potrebbero rivoluzionare la rosa di Sarri. Al netto di, prima di programmare nuovi investimenti Paratici avrà il suo bel da fare in uscita, e in questo momento è addirittura possibile schierare una formazione completa dei possibili partenti bianconeri. Ovviamente non saranno sacrificati in blocco, ma sono tutti giocatori a cui la Juve sarebbe pronta a rinunciare, di fronte a un’offerta all’altezza. Partendo dain porta, in prestito al Genoa, e chiuso in bianconero dae dal ritorno di, che potrebbe rinnovare. In difesa altro rossoblù,, che rischia di non trovare spazio tra, discorso simile per, pronto a valutare l’addio in estate dopo 6 stagioni alla Juve tutte da comprimario (appena 94 presenze e 7 reti). A completare la difesa, a un passo dal trasferimento al PSG nello scambio con Kurzawa e poco utilizzato da Sarri che gli ha concesso solo 12 presenze in stagione.A centrocamporischia di infiammare il mercato: ultima parte di campionato in salita dopo una partenza fulminante e le garanzie crescenti dida regista. La Juve potrebbe cederlo per arrivare a un altro centrocampista (Tonali o Pogba) di prospettiva, quella che manca a, avanti con l’età e reduce da una stagione da dimenticare dopo il lungo stop per l’operazione. Ancheè in forte dubbio, nonostante una stagione da protagonista assoluto con Allegri è calato inspiegabilmente quest’anno, e Sarri ha faticato a trovargli un ruolo definitivo, relegandolo spesso in panchina dopo l’esperimento fallito sulla trequarti. A chiudere il centrocampo, oggetto ad oggi ancora piuttosto misterioso, dotato di un ottimo tocco di palla e buon fisico, ma al momento poco più, tanto che spesso Sarri gli ha preferito(fresco di prolungamento di contratto) rinnovando il duello sulla stessa zolla ai tempi del PSG. In attacco c’è il nodo, che il prossimo anno - calcolando anche le 2,5 mensilità di questa stagione posticipate alla prossima - guadagnerà 9 milioni di euro. Arrivato a Torino nell’estate 2016 per 91 milioni di euro, per non generare una minusvalenza dovrebbe essere ceduto a 18 milioni, dopo aver sfiorato l’addio la scorsa estate. Se la Juve – come sembra – dovesse chiudere per un centravanti alla Icardi l’addio del Pipita sarebbe scontato. Nell’immaginario tridente offensivo dei partenti c’è anche, dopo l’ennesima stagione vissuta tra pochi squilli e tanti problemi fisici. Sarri stravede per DC11, ma a 6 milioni all’anno (7,25 il prossimo) rischia di essere un giocattolo troppo costoso. Chiude l’attacco, in prestito all’Anderlecht da gennaio e fresco di rinnovo con la Juventus fino al 2023. Un’intera squadra, in cerca di riscatto.