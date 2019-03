Pirateria e stadi, al summit di Milano anche Giorgetti e Malagò

L'intervento di Giancarlo Giorgetti ha concluso il workshop 'Restart, insieme per il calciò, che ha riunito nella sede di Sky i vertici della Lega Serie A (il presidente Gaetano Miccichè e l'ad Luigi De Siervo) e dei club per affrontare due temi chiave come la lotta alla pirateria e la necessità di costruire nuovi stadi. Il mondo del calcio ha colto come un segnale di attenzione vicinanza da parte del governo la partecipazione del sottosegretario allo Sport all'incontro, a cui ha preso parte anche Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi commentatore di Sky, che ha parlato dell'importanza degli stadi di proprietà in Inghilterra, alla luce della sua esperienza nella Premier League. Fra i vari interventi del workshop, anche quello del dirigente di una big che ha sottolineato come sia giusto contrastarsi ogni domenica per 90 minuti in campo, ma per il resto i club dovrebbero fare sistema.

