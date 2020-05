Allenamenti di squadra dal 18, ancora nessuna decisione

È atteso per domani il parere del Comitato tecnico-scientifico del governo sull'ok agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. La task force dei 20 scienziati ha affrontato l'argomento nella riunione di oggi, ma non ha concluso l'esame per arrivare alla valutazione da inviare al ministro della salute, Roberto Speranza. Filtra comunque ottimismo dagli ambienti calcistici sul via libera che potrebbe però arrivare condizionato ad alcune regole come quella sulla quarantena allargata a tutti i contatti ravvicinati della persona trovata positiva. Il sì degli scienziati arriverebbe comunque solo per gli allenamenti di gruppo. Solo in un secondo momento si potrà lavorare sulle partite e l'eventuale ripresa del campionato.

