Calcagno (Aic): «La Lega Pro ha sbagliato a chiudere il campionato»

«Siamo contenti dei passi in avanti sugli orari delle partite», con una decisa propensione a giocare nelle ore più fresche gli incontri della ripartenza dei campionati di calcio. Lo afferma, a «La politica nel pallone» di Gr Parlamento, il vicepresidente dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno. «Più che una battaglia, quelle sugli orari serali erano le nostre proposte, che sono sempre state costruttive: Bisognava tutela maggiormente la salute dei ragazzi e anche lo spettacolo: fare partite con temperature molto elevate non giova certo. Abbiamo lavorato tanto, soprattutto nell'ultimo mese, ora siamo pronti per ripartire e regalare anche qualche sorriso» Certo, aggiunge, «Si può sempre fare meglio, ma in una situazione di eccezionalità come questa siamo stati travolti dagli eventi. Il nostro mondo è compatto e l'interlocuzione con il ministro è ottima, si rema tutti dalla stessa parte».



Il vice presidente, parla anche degli altri campionati:

Per me la serie C ha sbagliato a chiudere da subito il campionato, oggi rischia di essere l'unica lega professionistica a non terminare la stagione, anche in vista di un probabile miglioramento delle condizioni e dei protocolli».

