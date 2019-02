Cagliari, Maran: «Non dobbiamo farci condizionare dalle assenze»

Cagliari in piena emergenza con sei infortunati e uno squalificato (Joao Pedro) quello che affronterà domani al Ferraris la Sampdoria. Maran cerca di fare di necessità virtù: «Molti calciatori della rosa non sono a disposizione, ma dobbiamo adattarci alla situazione -ha detto nella conferenza stampa della vigilia. Certo, quando ti mancano tanti giocatori la gestione diventa più problematica, soprattutto nel corso della gara, ma sarebbe sbagliato farsi condizionare. Conterà la prestazione: in passato abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario». Oltre al fantasista brasiliano fermato dal giudice sportivo, sono rimasti a casa Birsa, Klavan, Despodov, Cerri, Thereau e Cacciatore. «Ci mancano diversi elementi specie nel reparto avanzato -dice Maran- in settimana abbiamo provato più soluzioni, ma il modulo non è importante. Non deve cambiare la nostra mentalità: con la Samp dobbiamo scendere in campo con la testa giusta, portare gli episodi dalla nostra parte mettendoci la necessaria carica agonistica. Anche sabato scorso abbiamo affrontato un momento difficile, domani dovremo fare lo stesso, interpretando la partita come contro il Parma. La vittoria ci ha dato spinta e morale, ma adesso dobbiamo trovare continuità anche fuori casa. Nel momento in cui c'è la continuità, arrivano anche la qualità della prestazione e di conseguenza il risultato», ha concluso l'allenatore del Cagliari.

