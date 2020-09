Brian Laudrup: «Dopo 10 anni sono finalmente guarito»

«Oggi, dopo 10 anni di trattamenti e controlli, finalmente sono guarito dal cancro del linfoma follicolare! Un enorme grazie all'incredibile e meraviglioso staff medico del Rigshospitalet». È il messaggio postato su Instagram da Brian Laudrup, fratello dell'ex Juventus e Real Madrid Michael, che ha battuto il cancro del linfoma follicolare contro cui lottava ormai da dieci anni. L'ex giocatore classe 1969, che ha giocato per Milan e Fiorentina in Italia, ha pubblicato insieme al messaggio una foto in compagnia dei dottori che lo hanno curato. Ultimo aggiornamento: 11:56

