Bosnia, scandalo in Seconda Divisione: arbitri arrestati per corruzione

Dodici persone, per lo più arbitri, sono state arrestate in Bosnia per essere sospettate di aver indirizzato partite nel campionato della Seconda Divisione: "Sono sospettati di aver reclamato o ricevuto regali durante il 2019 e altri vantaggi per aver truccato i risultati di alcune partite della lega dell'entità croato-bosniaca ", secondo fonti della polizia.

La Federazione calcistica bosniaca, da parte sua, ha ringraziato le autorità per l'operazione e ha deplorato "l'immenso danno" causato da questo caso al calcio nazionale. Lo scrive il sito on line Olè.





