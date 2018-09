Benevento, derby stravinto: battuta la Salernitana 4-0

Poker del Benevento nel derby campano: 4-0 alla Salernitana Paura di volare. Stupenda cornice di pubblico al «Vigorito» per il derby d'alta quota tra Benevento e Salernitana. Sono i giallorossi a fare la partita soprattutto nella prima frazione, con gli ospiti costretti ad orchestrare la manovra in contropiede. Il match si sblocca al 30' grazie a Christian Maggio: cross delizioso di Viola da azione d'angolo ed incornata perfetta del capitano sannita che porta i suoi sull'uno a zero. Nella ripresa la Salernitana parte bene ma da un'idea del neoentrato Insigne nasce il raddoppio dei padroni di casa: lancio millimetrico dell'attaccante arrivato dal Napoli e conclusione vincente di Improta per il due a zero del Benevento. È lo stesso ex attaccante della Salernitana a sfiorare la doppietta a cinque minuti dalla fine con una traversa che rischia di far venire giù il «Vigorito». Nel finale, a due dal novantesimo Insigne fissa il 3-0 di testa, mentre in pieno recupero c'è gioia anche per Asencio: è 4-0 al «Vigorito».

Ultimo aggiornamento: 23:14

