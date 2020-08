© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARCELLONA -Ter Stegen 6 non può nulla sul rigore calciato da Insigne. Poi è molto attento.Semedo 6,5 spinta costante sulla fascia destra. Accompagna sempre l’azione. E’ tra i migliori.Pique 7 un paio di chiusure intelligenti. Fa valere la sua esperienza. Non commette errori neanche nella ripresa.Lenglet 6,5 segna il gol del vantaggio e non sbaglia nulla nel primo tempo. E’ sempre protagonista.Alba 6,5 freccia a sinistra di grande intensità. Mette in difficoltà Di Lorenzo.Sergi Roberto 6 presenza costante in mediana. Addormenta il ritmo nella ripresa con le sue capacità di palleggio.De Jong 6,5 ha la personalità di un veterano. Aumenta il ritmo quando vuole.Rakitic 6 ingenuo sul fallo da rigore di Mertens. E’ l’unica sbavatura della sua prestazione.Messi 8 semplicemente scatenato. Segna un gol bellissimo, gliene annullano un altro dubbio e poi guadagna il rigore anticipando Koulibaly. Gli basta mezz’ora per fare la differenza.Suarez 6,5 si intende alla perfezione con Messi. Impegna Ospina alla mezz’ora, poi trasforma il rigore.Griezmann 6 grande sacrificio sulla fascia. Qualità e quantità.Setien 6,5 Barcellona attento e determinato.NAPOLI -Ospina 6 si oppone alla conclusione di Suarez, non può nulla sugli altri gol.Di Lorenzo 5,5 sovrastato da Jordi Alba, si fa vedere nella metà campo avversaria troppo poco.Manolas 5,5 qualche indecisione di troppo contro Suarez. Va meglio nella ripresa.Koulibaly 5 si fa anticipare da Messi e il suo errore costa il rigore al Napoli. Prova piena di imprecisioni.Rui 5 difficile contrastare un Messi così scatenato. Va in difficoltà.Fabian 5,5 si alterna a Demme nella costruzione. Sbaglia qualche appoggio di troppo.Demme 5 è attento nei primi minuti, poi sparisce dal gioco e viene sostituito all’intervallo.Zielinski 5 non trova mai il guizzo. Fatica ad entrare in partita.Callejon 5 prova senza acuti. Non mette mai in difficoltà Jordi Alba. Avrebbe immaginato un congedo migliore dal Napoli.Mertens 5,5 ha un sussulto dopo due minuti e colpisce il palo. E’ stanco nel finale.Insigne 6 segna il rigore del 3-1 ed è l’unico a proporre gioco del Napoli.Lobotka 6 migliora il palleggio del Napoli.Lozano 6 colpisce un palo di testa. E’ generoso.Politano 6 vivace sulla destra.Gattuso 5,5 il Napoli si sgretola dopo dieci minuti, poi si riprende nella ripresa ma non impensierisce Ter Stegen.