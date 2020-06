© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E’ arrivato il momento di riaccendere i nostri sogni». Patric Gabarron suona la carica verso l’Atalanta. All’andata, era ottobre del 2019, entrò all’intervallo, insieme a Cataldi, sul parziale di 0-3 per i nerazzurri e contribuì alla rimonta biancoceleste. Mercoledì 24 giugno, alla Gewiss Arena di Bergamo, toccherà ancora lui, stavolta dall’inizio. Luiz Felipe out, Patric in. Le condizioni del brasiliano, alle prese con un affaticamento all’adduttore, tengono in ansia Simone Inzaghi. Meglio non rischiare ricadute e preservare i giocatori in vista del tour de force. Nella difesa a tre con Acerbi centrale e Radu sulla sinistra si libera un posto a destra. Patric, abile in fase di impostazione, è il favorito, mentre Bastos ha meno chances.BALLOTTAGGIOSulla corsia mancina è certa l’assenza di Lulic: il capitano, operato alla caviglia a febbraio, si divide tra fisioterapia e piscina. Non è escluso che possa partecipare alla trasferta di Bergamo: i compagni dii squadra gli hanno chiesto di partire lo stesso, anche se non potrà essere della partita. Un modo per essere ancor più uniti nella lotta scudetto. Con Marusic fermo per un problema all’adduttore, Jony è il candidato numero uno per una maglia da titolare. A centrocampo Leiva stringe i denti. “Il Comandante” per il secondo giorno di fila si allena a Formello, non molla e indica la strada verso il tricolore. «Riprendiamo il cammino e torniamo a vincere».DESTINOSimone Inzaghi tira un sospiro di sollievo: l’ex Liverpool farà di tutto per giocare contro la formazione di Gasperini. Il ginocchio destro non è ancora al top. La riabilitazione dopo l’intervento al menisco dello scorso aprile è stata effettuata con successo, ma Lucas lamenta un po’ di gonfiore all’articolazione. La sensazione è che alla fine giocherà, gestendo le energie nella partita successiva contro la Fiorentina del 27 giugno. Partire col piede giusto per riprendere la marcia interrotta a causa del lock-down è il desiderio dello spogliatoio. L’obiettivo dichiarato ad inizio anno è la Champions, ma la classifica parla chiaro: secondo posto ad un solo punto di distanza dalla Juventus capolista. «Sono nato il 9 gennaio. La Lazio è il mio destino», sottolinea Leiva nel filmato “Stiamo Tornando”, una raccolta di messaggi dei giocatori biancocelesti con le immagini più belle della stagione. Un video pubblicato su YouTube da un utente, prima di essere oscurato «a causa di un reclamo per violazione del copyright». Il video non è più disponibile online, ma le intenzioni dei calciatori biancocelesti restano, su tutte quella di prendere il cammino interrotto.