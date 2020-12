Roma, Pellegrini preoccupa: caviglia gonfia, oggi esami e terapie a Trigoria

Preoccupano le condizioni di Lorenzo Pellegrini reduce da un forte pestone da parte di Obiang che lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo di Roma-Sassuolo. Oggi il centrocampista si è recato a Trigoria per svolgere i primi esami, la caviglia è molto gonfia per via del forte colpo subito. Per il momento il calciatore sta svolgendo tutte le terapie del caso e sarà valutato nei prossimi giorni, ma non sono esclusi ulteriori futuri controlli strumentali per verificare l'entità della distorsione. Al momento non prenderà parte alla trasferta in Bulgaria contro il Cska Sofia ed è in forte dubbio anche per quella contro il Bologna di domenica prossima. Oggi la squadra ha rispettato il giorno di riposo concesso da Fonseca, gli infortunati, invece, si sono presentati al centro tecnico per continuare le rispettive terapie. In settimana il tecnico recupererà Mancini e Veretout oltre a Smalling che già da sabato si è allenato in gruppo, tre titolari che faranno comodo nella sfida contro gli emiliani.

