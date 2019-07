Roma oggi in campo. Dzeko torna col muso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era evidente che ieri mattina Edin Dzeko avrebbe preferito fare le visite mediche con l’Inter a Milano piuttosto che a Roma, indossando una maglia che ormai non sente più sua. Ma il mercato è fatto di trattative, proposte e attese, non tutto a volte fila liscio e il bosniaco è stato costretto a rispondere presente alla convocazione del club giallorosso alla clinica Villa Stuart per non incorrere in multe salate. Edin è arrivato intorno alle 10 con la sua Bentley bianca con vetri oscurati, ha parcheggiato a pochi metri dall’ingresso della clinica e si è diretto all’entrata. Ha chiesto ai cronisti e fotografi appostati di allontanarsi per poter passare, e ha preferito restare impassibile davanti ai giovani tifosi che con innocenza gli hanno domandato: «Rimani?». Lui ha tirato dritto, né un sorriso o gesto d’intesa. Le visite sono filate lisce e mentre il bosniaco tornava alla sua auto, un altro tifoso gli ha lanciato al collo una sciarpa della Roma, lui l’ha tenuta con sé ed è risalito in macchina senza esitare.LE AMICHEVOLIIl via vai dei giocatori è continuato: il primo ad arrivare è stato Olsen, anche lui scuro in volto vista l’imminente cessione e l’arrivo di Pau Lopez (si è sottoposto ai controlli medici nel primo pomeriggio). Poi è stato il turno di Schick, Kolarov, Under, Mirante e Nzonzi. Si è visto anche Gonalons, ma solo per una risonanza dato che la visita di idoneità l’aveva fatta con il resto del gruppo lo scorso 25 giugno. Oggi sarà il primo giorno d’allenamento (prevista una singola seduta alle 9.30), i giocatori conosceranno Fonseca e la squadra dormirà a Trigoria per tutta la settimana. Poi, saranno pianificati un paio di test nel centro tecnico con la Primavera. Il 3 agosto la Roma volerà in Francia dove giocherà l’amichevole con il Lille in occasione del LOSC FanDay (calcio d’inizio ore 18), in cantiere anche una partita con lo Shakhtar e due a Perugia (una con la squadra locale e una con il Valladolid).